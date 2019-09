Pour Éric Drouet, le mouvement des Gilets jaunes est «obligé de reprendre» - vidéo

En répondant à une question sur sa vision sur l’avenir des Gilets jaunes après l’accalmie constatée au mois d’août, Éric Drouet, figure emblématique du mouvement, considère que la mobilisation reprendra obligatoirement.

«Pour moi c’est obligé de reprendre vu toutes les nouvelles réformes qui tombent, c’est de pire en pire. Je pense que si les gens ne s’affolent pas maintenant, je ne sais pas vers où on va, on va vers une crise en tout cas», a-t-il déclaré au micro de Sputnik.

Deux amendes depuis le matin

Commentant la mobilisation qui se tient ce samedi à Paris, Drouet a expliqué qu’il avait déjà été sanctionné de deux amendes depuis le début de la journée:

«La première fois, on s’approchait des Champs-Élysées, on n’est même pas allés dessus lorsqu’on s’est fait interpeller par 30 personnes. […] Pour deux personnes, il y avait 30 agents de police, on a eu une amende, on a eu l’ordre de quitter le périmètre qu’on ne connaît pas», explique-t-il, précisant qu’il s’agit d’une amende de 135 euros «pour manifestation non déclarée ou organisation d’une manifestation non déclarée».

Soulignant qu’il n’appelait pas à manifester mais qu'il discutait sur les réseaux sociaux des événements organisés -dont un qu’il a cette fois-ci partagé-, il compte actuellement s’éloigner davantage des Champs-Élysées et atteindre sa destination finale.

Acte 43

Les Gilets jaunes jouent ce samedi leur premier acte depuis la rentrée dans plusieurs villes et localités du pays, rassemblant près de 1.500 personnes à Montpellier et quelque 400 autres à Strasbourg, d’après la presse. Toujours d’après les médias, plusieurs heurts ont déjà été recensés à Rouen.