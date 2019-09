Cette belle Niçoise sacrée nouvelle Miss Corse – photos

L’écharpe de Miss Corse 2019 a été déposée ce vendredi 6 septembre sur l’épaule d’Alixia Cauro, ex-miss Porticcio, qui va représenter la région au concours national de beauté Miss France 2020.

«Je n’arrive pas trop à y croire. C’est une écharpe, un instant et tout va basculer», a déclaré la jolie Niçoise de 20 ans à Corse Matin.

Félicitations à Alixia Cauro élue Miss Corse pour Miss France 2020 ! pic.twitter.com/T1nj7Bab3l — Miss France (@MissFrance) September 6, 2019

​Alixia est déterminée à se perfectionner pour réussir l’étape suivante de la complétion. «Je vais me remettre au sport, me remettre à bien manger et je vais me préparer aussi mentalement pour la culture générale, pour être au top», a-t-elle annoncé.

En effet, la jeune femme ne manque pas de talents pour s’opposer à ses concurrentes. La nouvelle Miss Corse pratique la danse classique et fait partie d’un groupe de natation synchronisée.

Alixia fait également de la musique, elle joue du saxophone et du violon.