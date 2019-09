Le Brexit aurait fait sa première victime parmi les Français

Le Brexit aurait provoqué la mort d’une Française de 76 ans, Marie-Louise Davies, qui vivait au Royaume-Uni depuis plus de 50 ans, selon le Daily Mail. Elle se serait notamment suicidée à cause de ses inquiétudes liées à cet événement, est-il précisé. Néanmoins, d’autres causes comme la mort de son animal de compagnie sont aussi étudiées.

Une Française de 76 ans, Marie-Louise Davies, qui habitait au Royaume-Uni avec son mari, a pu mettre fin à ses jours par suite des angoisses provoquées par Brexit et le futur du pays, rapporte le Daily Mail.

«Très inquiète à propos du Brexit»

Son corps a été découvert dans un champ inondé neuf jours avant le 29 mars, date initiale du Brexit, est-il indiqué.

«Le jour précédant sa mort elle était toujours très inquiète à propos du Brexit et dans la soirée, elle est sortie et n’est tragiquement pas revenue», a indiqué le médecin légiste en chef du Gloucestershire, Katie Skerrett, dans un communiqué.

«Il y a six mois, ma compagne depuis plus de 48 ans originaire de l’UE est décédée dans des circonstances tragiques. Elle a vécu ici dans la paix, le respect et la légalité pendant plus de 50 ans. Aujourd’hui le médecin légiste a conclu que c’était un suicide, citant parmi les causes probables ses inquiétudes concernant le Brexit», a souligné son mari Peter, 74 ans, cité par le Daily Mail. Pourtant, la mort de son animal de compagnie fait aussi partie des possibilités.

Marie-Louise Davies a quitté sa maison de Tewkesbury, Gloucestershire, le 18 mars pour ne jamais revenir. Son mari britannique a précisé qu’ils avaient alors ensemble le dessein de déménager en France.