Mort de Steve: pour Iggy Pop, les politiques ont «peur d’être dévorés par le dialogue»

À l’occasion de la sortie de son nouvel album Free, le monstre sacré du rock américain Iggy Pop a donné une interview à Franceinfo. Outre sa musique, le chanteur a évoqué… la mort de Steve à Nantes.

Iggy Pop a révélé avoir entendu parler de ce drame et a dénoncé l’inaction des responsables.

«J’ai aussi entendu parler de ce qui se passe chez vous, à propos de ce type, Steve, à Nantes, et de la police. Apparemment, on ne sait pas bien qui a donné quel ordre, et c’est le cœur de l’affaire. On voit bien que de plus en plus, les responsables politiques rechignent à établir un dialogue avec nous, parce qu’ils ont peur d’en mourir, peur d’être dévorés par le dialogue! Personne n’aime être critiqué. Donc voilà, la situation est assez mauvaise dans le monde en ce moment.»

Le nouvel album d’Iggy Pop est sorti le 6 septembre.

Affaire Steve

La soirée techno organisée dans le cadre de la Fête de la musique à Nantes s’est terminée, dans la nuit du 21 au 22 juin, par des échauffourées entre participants et policiers venus exiger l'arrêt de la musique sur le quai Wilson, un endroit sans parapets de l'île de Nantes. De nombreux participants ont affirmé avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène. Pris de panique, ils sont tombés dans le fleuve.

La police affirme de son côté qu'il n'y a eu «aucune charge» des forces de l'ordre malgré le fait qu’elles avaient été visées par des projectiles.

Le portable de Steve Caniço a émis lors de l’utilisation du gaz lacrymogène et des LBD par la police, a rapporté Le Canard enchaîné, notant que cet élément va à l’encontre du rapport de l’IGPN, selon lequel il n’y a aucun lien entre l’intervention policière et la mort du jeune homme.

Les obsèques de Steve ont eu lieu dans la plus stricte intimité jeudi 8 août à Nantes. Plusieurs marches en l’honneur du jeune homme décédé ont eu lieu en France.

L'enquête sur sa mort a été dépaysée le 4 septembre à Rennes, à la demande des deux juges d'instruction nantais en charge de l'enquête pour «homicide involontaire».