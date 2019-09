Une permanence de LREM de nouveau vandalisée à Paris

La façade de la permanence de Stanislas Guerini, patron de LREM, a été retrouvée vandalisée, couverte d’écritures en lettres jaunes, a appris Franceinfo auprès de l’entourage du député. La signature consistait en les initiales FFI, pour «Fous Furieux Indignés».

Le message comprenait notamment la citation de l’article 35 de la Constitution de 1793 (ou an I): «Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection, est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs».

La permanence du patron de LREM, Stanislas Guerini, de nouveau dégradée à Parishttps://t.co/Uw6QcBpYSx pic.twitter.com/9BM1U47yRd — franceinfo (@franceinfo) September 14, 2019

C'est la troisième fois que la permanence parlementaire de M.Guerini, située dans le 17e arrondissement de Paris, est ciblée depuis l'hiver. La plainte est en train d’être préparée, a ajouté son entourage.

Le conseiller de Paris du parti, Jérôme Dubus, s’est indigné face aux «individus qui se complaisent dans le saccage et la dégradation et qui refusent le dialogue».