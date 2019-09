Plus de 60% des Français estiment qu’il y a «trop d’étrangers» en France, selon un sondage

Plus de la moitié des Français estime qu’il y a «trop d’étrangers» en France et que ceux-ci ne font pas assez d’efforts pour s’intégrer dans la vie du pays, selon le baromètre annuel Fractures françaises réalisé par Ipsos-Sopra Steria.

Un sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria a mis en évidence que la plupart des Français, à savoir 63%, considèrent qu’il y a trop d’étrangers dans leur pays. Qui plus est, d’après ce sondage, 66% des Français estiment que les étrangers qui viennent en France «ne font pas d’effort pour s’intégrer» en France.

Ensuite, le pessimisme des Français à l’égard de la vie sociétale ressort également à travers les résultats à l’affirmation «Aujourd’hui, on ne sent plus chez soi comme avant» que 64% des Français interrogés ont estimé comme correcte. Selon le sondage, ce sentiment progresse depuis deux ans et a atteint cette année son plus haut niveau.

Enfin, en ce qui concerne le côté religieux, l’islam est critiqué par 71% des sondés, quand 41% estiment que cette religion est compatible avec les valeurs de la société française.

Macron met en garde les députés LREM sur l'immigration

Auparavant, Emmanuel Macron avait appelé son gouvernement à la fermeté sur le détournement du droit d'asile pour éviter d'être «un parti bourgeois» qui ignore l'opinion des classes populaires.

À 15 jours d'un débat parlementaire sur l'immigration prévu les 30 septembre et 2 octobre, il a réaffirmé son attachement au principe du droit d'asile mais dénoncé des demandes d'asile abusives.