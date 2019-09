Refusant de s’écarter à l’arrivée du tramway, il lui tord les essuie-glaces – vidéo

Une scène étonnante a été filmée le 14 septembre à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, où un homme s’est mis à rouler à vélo sur les voies du tramway, alors que la rame s’approchait de lui.

Bien que le conducteur émettait un signal sonore afin d’inciter l’homme à s’écarter, ce dernier n’a pas obtempéré et a laissé tomber son vélo, contraignant automatiquement le conducteur à arrêter sa rame. Le cycliste récalcitrant s’est alors dirigé directement vers le tram pour faire exploser sa colère.

​Sur les séquences, on voit qu’il injurie le conducteur en des termes inaudibles. Après quoi, il saisit et tord les essuie-glaces avant de remonter sur son vélo et de continuer sa route.

La vidéo prise apparemment de l’intérieur de la cabine est devenue virale et a été partagée plus de 12.000 fois et vue plus de 760.000 fois sur Twitter.

Refusé d’accès

Selon Le Parisien, l'homme était en colère car quelques minutes auparavant, à la station Chemin des Reniers, il ne lui avait pas été permis de monter dans le tramway avec son vélo.

La RATP a condamné cette agression et a déposé plainte.