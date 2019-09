Alain Finkielkraut raconte avoir pris du LSD en se qualifiant de «prétendu scrogneugneu»

Alain Finkielkraut, philosophe et académicien français, a déclaré avoir pris du LSD, ce qui n’a pas manqué de provoquer de vives réactions sur Twitter. Cette révélation a été faite dans son récent ouvrage À la première personne, présentée vendredi 20 septembre à l’antenne de France Inter.

Dans ce livre autobiographique, M. Finkielkraut décrit ses expériences avec du LSD, un stupéfiant à base d’acide lysergique: «À chaque fois que j’ai pu prendre de l’acide, ce fut une délivrance (...) Avec le LSD, on était tous à égalité, on riait beaucoup, on avait des hallucinations douces. Je me souviens d’un voyage aux Antilles avec une amie, j’étais allongé par terre, et les nuages prenaient des formes extraordinaires!».

Interrogé sur ce passage, le philosophe a admis que ceci correspondait à peine à l’image «chaste et forcément sinistre» qu’il avait. «J’ai la gaieté et il est vrai qu’à la surprise de certains, le prétendu scrogneugneu que je suis a pris du LSD. J’en ai pris trois ou quatre fois, c’est rien du tout», a-t-il affirmé en assurant toutefois avoir arrêté de consommer des stupéfiants.

Alain Finkielkraut : "Il est vrai qu’à la surprise de certains, le prétendu scrogneugneu que je suis a pris du LSD. J’en ai pris trois ou quatre fois, c’est rien du tout" #le79Inter pic.twitter.com/XxE1j0bF48 — France Inter (@franceinter) 20 сентября 2019 г.

​La confession du philosophe a été accueillie sur Twitter par des commentaires amusés:

Ce moment tellement drôle où @AliBaddou qui a lu le livre de Finkielkraut lui demande, incrédule : "Vous avez pris du LSD?? Vous avez été cool?!?" Et l'autre de répondre : "On a voulu me faire passer pour un scrogneugneu" (Finkielkraut qui veut se faire aimer est touchant, si si) — Aude Lorriaux (@audelorriaux) 20 сентября 2019 г.

Écouter Alain Finkelkraut se vanter de ne pas être "screugneugneu" parce qu'il a déjà pris du LSD... pic.twitter.com/C8LfrGVEkJ — Alexis Annaix (@AlexisAnnaix) 20 сентября 2019 г.​