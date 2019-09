Un homme joue du piano pendant que la police déloge les Gilets jaunes gare St-Lazare - vidéo

The show must go on? Une scène digne de figurer dans un film s’est déroulée en marge de la manifestation des Gilets jaunes, dans la matinée du 21 septembre. Tandis que les forces de l’ordre étaient en train d’évacuer des manifestants retranchés à l’intérieur de la gare Saint-Lazare, un homme a continué à jouer tranquillement du piano mis à la disposition du public:

🔴 Manifestation sauvage et fond de piano : séquence surréaliste gare Saint-Lazare à Paris.



Suivez notre live ➡ https://t.co/xJldSDYqoJ#acte45 #GiletsJaunes pic.twitter.com/ou4pEyRIS7 — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) September 21, 2019

Les manifestants, réunis pour le 45e acte du mouvement de contestation, avaient pénétré dans la gare pour se protéger des gaz lacrymogènes dispersés à l’extérieur du bâtiment.

Plusieurs centaines de manifestants se revendiquant des Gilets jaunes ont tenté de se rassembler ce samedi à Paris, mais se sont heurtés à un important dispositif de sécurité. À 13h00, les forces de l’ordre avaient contrôlé des centaines de personnes et procédé à 106 interpellations, selon la préfecture de police.

Dans l’après-midi, plusieurs Gilets jaunes sont venus participer à un rassemblement massif pour le climat, la marche devant débuter boulevard Saint-Michel/Luxembourg.