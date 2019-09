Face aux violences, Greenpeace et Youth For Climate appellent à quitter la marche pour le climat

Les Ong Greenpeace et Youth For Climate, qui font partie des organisateurs de la marche pour le climat samedi à Paris, ont appelé les manifestants à quitter le cortège en raison des violences qui ont éclaté.

Lors de la marche climat, Greenpeace et Youth For Climate ont appelé samedi à quitter la manifestation parisienne à cause des violences.

«Ne prenez aucun risque et quittez la Marche pour le climat. Les conditions d'une marche non-violente ne sont pas réunies», a tweeté Greenpeace, en dénonçant «l'envoi de lacrymogènes sur des manifestants non-violents et des familles».

Entre pétards et tirs sporadiques de gaz lacrymogène, l'atmosphère s'est brusquement échauffée peu après le début de la marche pour le climat. Des heurts entre les forces de l'ordre et certains manifestants ont eu lieu.

Détails à suivre