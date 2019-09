Qu’a pu bien dire François Hollande pour susciter une telle réaction de Carla Bruni? – vidéo

Lors du service solennel en hommage à Jacques Chirac qui s’est tenu ce lundi 30 septembre à l’église Saint-Sulpice, un échange filmé entre l’ancien Président de la République François Hollande et l’ancienne Première dame Carla Bruni-Sarkozy a suscité une vague de commentaire sur les réseaux sociaux.

​La vidéo montre François Hollande adresser quelques mots à la chanteuse, auxquels elle ne répond pas. Elle détourne alors la tête, le regard dans le vide et la bouche ouverte.

Obsèques de Jacques Chirac

1.900 personnes et 80 dirigeants étrangers, selon Huffington Post, dont Vladimir Poutine et Bill Clinton, étaient réunis ce lundi à l’église Saint-Sulpice pour rendre hommage à Jacques Chirac, décédé le 26 septembre. Dans la matinée, une cérémonie familiale s’est déroulée dans la plus stricte intimité à la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides.

Après la messe donnée à l’église Saint-Sulpice, Jacques Chirac a été inhumé dans le caveau familial du cimetière du Montparnasse, à côté de sa fille Laurence enterrée en 2016.