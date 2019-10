Hollande dévoile ce qu’il a dit à Carla Bruni lors des obsèques de Chirac pour provoquer son étonnement marqué

Après que la réaction de Carla Bruni -détournant la tête, le regard dans le vide et la bouche entrouverte- aux quelques mots que lui adressait Français Hollande a suscité une vive curiosité de la part des internautes, l’ex-Président de la République a dévoilé ce qu’il avait glissé à l'épouse de Nicolas Sarkozy, propos auxquels celle-ci n’a pas répondu.

Invité sur le plateau de C à vous, Français Hollande, avant d’éventer ce secret, prévient toutefois que «la réalité est beaucoup plus triste et simple».

Qu’a-t-il glissé à l’oreille de Carla Bruni, hier, lors de la cérémonie d'hommage à #JacquesChirac ? @FHollande répond dans #CàVous ⬇ pic.twitter.com/BMywiWQEX2 — C à vous (@cavousf5) October 1, 2019​

D’après l’ancien Président français, c’est sa réponse à la question de Carla Bruni sur le fait que Bernadette Chirac n’assistait pas à cette cérémonie religieuse qui a évoqué une telle émotion.

«Je lui ai confirmé que son état de santé ne lui permettait pas d’être là et que c’était très difficile pour elle. Et c’est sans doute ce qui a suscité cette réaction humaine et je crois sincère», a-t-il expliqué.

Lors du service solennel en hommage à Jacques Chirac qui s’est tenu ce lundi 30 septembre à l’église Saint-Sulpice, un échange filmé entre l’ancien François Hollande et Carla Bruni-Sarkozy avait suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux.