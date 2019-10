La majorité des sympathisants LR se disent ouverts à l'idée d'un rapprochement avec le RN

Un sondage réalisé par Odoxa pour Le Figaro et franceinfo a révélé que 57% des sympathisants Les Républicains étaient favorables à une alliance avec le Rassemblement national. En outre, 76% des Français estiment que Nicolas Sarkozy est la personnalité qui incarne le mieux la droite.

Plus généralement, cette union des partis de droite est rejetée par la majorité des Français (58%), mais est au contraire approuvée par 61% des Français qui se disent de droite.

L’enquête a révélé qu’un quart des Français (24%) se disent «de droite», ils sont plus nombreux que ceux «de gauche» (17%) ou «du centre» (13%). Ces Français ne se considèrent pas tous comme sympathisants LR ou RN, certains se déclarent plus proches de La République en marche (LREM), dont 34% se disent «de droite», 15% se disent «de gauche» et 36% «du centre». En outre, près de la moitié des Français (45%) ne se positionnent pas sur l’axe gauche-droite.

Selon ce sondage, ce sont les 65 ans et plus qui choisissent le plus souvent la droite (31%), tandis que les moins de 25 ans la préfèrent le moins (18%). En revanche, quant aux catégories socio-professionnelles supérieures, 24% des Français se sentent «de droite» contre 22% des personnes issues des catégories socio-professionnelles inférieures. Dans les communes rurales comme dans les grandes villes, 22% s’identifient comme étant «de droite».

Concernant la personnalité qui incarne le mieux ce camp politique, trois quarts des Français de droite (76%) indiquent qu’il s’agit de Nicolas Sarkozy, suivi de Marion Maréchal (59%), Marine Le Pen (56%) et Xavier Bertrand (52%).

Les résultats du sondage ont révélé que la plupart des Français sympathisants de droite (58%) estiment que l’immigration est le sujet prioritaire, alors que le pouvoir d’achat occupe la deuxième place (38%).