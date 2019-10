Alexandre Benalla pourrait se présenter aux élections municipales dans le 93

Alexandre Benalla qui constate chaque jour sa popularité, notamment auprès des jeunes issus de l’immigration, pourrait se lancer dans la politique, indique L’Opinion.

Selon le quotidien, le chef d’entreprise qui a depuis fondé Comya, société de conseil et de sécurité, dont le but est de faciliter l’implantation d’entreprises étrangères en Afrique, envisage de se présenter aux élections municipales dans une commune de Seine-Saint-Denis en mars 2020.

«Je reçois énormément de soutiens des Français, les gens sont sympathiques, font des selfies, me disent que j'ai eu raison le 1er mai 2018 d'agir en citoyen face aux casseurs», revendique-t-il ainsi sur Twitter, mardi 1er octobre.

​Un phénomène qui serait selon lui particulièrement visible à la Courneuve ou à Aulnay dans le département de la Seine-Saint-Denis:

«Les jeunes de la troisième ou de la quatrième génération sont libéraux-sociaux : ils veulent s'en sortir, gagner de l'argent et, en même temps, ils ont la fibre sociale, car ils ont conscience que leurs parents et grands-parents ont bénéficié des aides qui leur permettent aujourd'hui d'entreprendre et de commencer à s'émanciper. Et paradoxalement, ils sont très à cheval sur les valeurs familiales, les figures paternelle et maternelle sont très importantes, l'ordre et l'autorité aussi», a-t-il confié à L'Opinion.