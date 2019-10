Manif pour tous: défilé d’opposition à la PMA à Paris

«Marchons enfants» - c’est sous cette devise que se mobilisent dimanche 6 octobre à Paris des associations et collectifs s'opposant à la PMA et exigeant que le gouvernement renonce à cette promesse présidentielle.

Les opposants à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes défilent à Paris, sept ans après les mobilisations contre le mariage pour tous. Les organisateurs, réunis au sein d'un collectif d'une vingtaine d'associations dont la Manif pour tous, demandent au gouvernement de renoncer à cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Les participants se rassemblent à 13h00 près du Sénat, où une commission spéciale doit se pencher à partir du 15 octobre sur ce projet de loi bioéthique, et devraient suivre un court trajet jusqu'à la tour Montparnasse.

Le mouvement de Ludovine de la Rochère, ainsi que les autres poids lourds du collectif, telles que les Associations familiales catholiques (AFC) et Alliance Vita, ont fait le maximum pour battre le rappel des troupes, avec plus de trois millions de tracts distribués, des murs tapissés d'affiches depuis des semaines, deux TGV spéciaux affrétés et plus d'une centaine de cars dans toute la France.

Les opposants à la PMA tentent aussi de tirer profit du vote jeudi à l'Assemblée nationale d'un amendement automatisant la reconnaissance en France de la filiation sous forme d'adoption entre un parent d'intention et un enfant conçu par GPA à l'étranger. Le gouvernement, opposé à cet amendement, a aussitôt demandé une seconde délibération.