Le journaliste sportif Eugène Saccomano décédé des suites d’une déficience neurologique, selon les médias

Le journaliste Eugène Saccomano, l’une des plus grandes voix du journalisme sportif français, est décédé en région parisienne des suites d’une déficience neurologique à l'âge de 83 ans, relatent les médias.

Selon Var Matin, le journaliste avait passé l'été dernier dans sa demeure familiale varoise située dans le village de La Garde-Freinet où il avait été conseiller municipal de 2001 à 2008 où il avait écrit ses livres. Mais la semaine dernière, il avait dû repartir vers son domicile de Rueil-Malmaison pour passer des examens. Il a été hospitalisé à Suresnes au sein de l’établissement hospitalier Foch.

Le journaliste sera inhumé dans le Var, précise le journal.

Eugène Saccomano, surnommé «Sacco», a commenté des milliers de matchs de football, dont la finale de la Coupe du monde 1998, sur Europe 1 et RTL, stations de radio sur lesquelles il avait créé une émission de débat dédiée à ce sport. Aux Jeux olympiques de Munich en 1972, il a été le premier à annoncer la prise d'otages des athlètes israéliens par un groupe de Palestiniens, rappelle Le Point.

Le célèbre journaliste a passé plus de 40 ans sur Europe 1 avant de rejoindre RTL entre 2001 et 2012. Parti à la retraite, il a encore commenté la Coupe du monde 2014 et l'Euro 2016 pour iTélé et Le Point.

En décembre 2017, il a commenté à Sputnik les chances des équipes francophones après le tirage au sort de la Coupe du monde de football.

Le roman Bandits à Marseille publié en 1959 par Saccomano a inspiré le film culte franco-italien «Borsalino» (1970) où les rôles principaux ont été tenus par Alain Delon et Jean-Paul Belmondo.