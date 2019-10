Nutella refuse que ses publicités soient diffusées pendant l’émission de Zemmour

La marque Nutella a indiqué sur Twitter que ses publicités ne seront plus diffusées pendant l’émission Zemmour et Naulleau, après avoir été interpellée par un collectif d’activistes le 3 octobre dernier.

«En passant vos pubs sur #ParisPremiere ce mercredi 2/10 pendant l'émission de #Zemmour, vous le cautionnez et le financez. Est-ce délibéré? Il est connu pour ses propos incitant à la haine raciale & religieuse (condamné deux fois)», ont tweeté les Sleeping Giants, un «collectif citoyen de lutte contre le financement du discours de haine».

Il est connu pour ses propos incitant à la haine raciale & religieuse (condamné 2 fois).

​«En aucun cas nous ne cautionnons les propos et prises de position de M.Zemmour», a tenu à faire savoir Ferrero, propriétaire de la pâte à tartiner. «À la vue des récents événements, nous avons demandé à Paris Première d’exclure ce programme de notre liste de diffusion», a ajouté la marque.

A la vue des récents évènements, nous avons demandé à Paris Première d’exclure ce programme de notre liste de diffusion. 2/2 — Ferrero en France (@FerreroFR) October 7, 2019

​​Éric Zemmour a récemment fait polémique en raison des propos qu’il a tenus sur l’immigration et l’islam à la Convention de la droite fin septembre. Le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête pour «injures publiques» et «provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence» le 1er octobre dernier. Édouard Philippe avait notamment qualifié ses discours de «nauséabonds et profondément contraires à l'idée que nous nous faisons de la France et de la République».

Le polémiste a également été condamné à 3.000 euros d’amende pour provocation à la haine le 17 septembre 2019 et avait déjà fait l’objet d’une condamnation en 2011 pour provocation à la discrimination.