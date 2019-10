Une nouvelle agression au couteau touche un lycée francilien, un blessé grave

L’incident s’est déroulé mercredi soir, le 9 octobre, au lycée des métiers Alexandre-Denis à Cerny, dans l'Essonne. Un interne de 16 ans a été grièvement blessé après avoir reçu deux coups de couteau dans la poitrine, indique Le Parisien.

La victime a été retrouvée par des membres du personnel scolaire dans l’enceinte de l’établissement qui ont appelé le Samu. Le jeune homme a été immédiatement transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, dans un état grave.

«Aucune interpellation n'a été réalisée et le motif de l'agression n'est pour l'heure pas connue», a rapporté le parquet. Dans un communiqué, le rectorat de Versailles explique que «deux individus extérieurs» à l'établissement sont à l’origine de l'agression. Charline Avenel, rectrice de l'académie de Versailles, a exprimé «sa vive émotion» et a apporté « tout son soutien au lycéen à ses proches et à la communauté éducative de l'établissement».

L'enquête a été soumise à la Brigade de recherche d’Étampes.

Le lycée Alexandre Denis, à Cerny, compte environ 500 élèves et est spécialisé dans la mécanique aéronautique et spatiale, ainsi que dans les métiers du transport de la manutention et du magasinage.