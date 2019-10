Plusieurs centaines de Kurdes manifestent à Paris contre l’offensive Source de paix - images

Trois jours après le lancement de l’offensive turque dans le nord-est de la Syrie, au moins 2.000 personnes - selon l'estimation du correspondant de Sputnik sur place - se sont réunies place de la République à Paris pour protester contre cette opération qui, d’après les données de la Défense turque, a fait déjà plus de 400 morts dans les rangs des milices kurdes.

Les participants à l’action, principalement des Kurdes de France, exigent entre autres des sanctions visant la Turquie. Sur des pancartes brandies par les manifestants, on peut également lire des appels à la libération d’Abdullah Öcalan.

Participant à la manifestation en soutien aux Kurdes de Syrie à Paris: «Nous attendons complètement que la France réagisse avec des sanctions concrètes vis-à-vis de la Turquie»

​Des Français ont également soutenu cette manifestation. Ainsi, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, y a participé.

Dans leur appel à manifester, les organisateurs ont rappelé que «plus de 11.000 femmes et hommes des FDS [Forces démocratiques syriennes, ndlr], YPG [Unités de protection du peuple, ndlr] et YPJ [Unités de protection de la femme, ndlr] ont donné leur vie pour libérer cette région de Daech*, défendre les peuples de la région et leur assurer un avenir meilleur» et ont appelé à la solidarité.

Des milliers de Kurdes manifestent sur la place de la République à Paris contre l'offensive Source de Paix

Offensive turque

La Turquie a lancé le 9 octobre son offensive aérienne et terrestre contre les milices kurdes dans le nord-est de la Syrie, baptisée Source de paix. Selon le Président turc, l’opération doit permettre de «créer une zone de sécurité qui permettra le retour des réfugiés syriens» que la Turquie a accueillis sur son territoire.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance de combattants kurdes et arabes, contrôlent une grande partie du territoire qui était dominé auparavant par Daech* et détiennent des milliers de djihadistes et des dizaines de milliers de leurs proches en détention.

Suite au lancement de l’opération, de nombreux dirigeants mondiaux et organisations internationales ont sommé Ankara de mettre fin sans délai à l’opération.

