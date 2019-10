Près de 80% des Français sont inquiets concernant la laïcité, révèle un sondage

Huit Français sur dix jugent la laïcité aujourd'hui menacée en France, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, lequel montre une inquiétude partagée quelle que soit l'appartenance politique.

D'après cette étude, 78% des personnes interrogées contre 22% pensent que la laïcité est menacée («tout à fait» pour 35%, «plutôt» pour 43%).

La proportion est semblable à celle enregistrée en novembre 2015. En revanche, à la même question posée en 2005, seuls six Français sur dix (58%) jugeaient la laïcité menacée.

L'inquiétude sur ce sujet est majoritaire quelle que soit la préférence partisane. Les sondés se déclarant proches du RN sont les plus inquiets (91%), devant les sympathisants de LR (85%), de LREM (79%), de LFI (68%) et du PS (64%).

Les sondés sont également 80% (contre 20% d'un avis contraire) à penser que «la question de la laïcité se pose aujourd'hui différemment en France s'agissant de la religion musulmane». Ils sont encore 61% à penser que «l'islam est incompatible avec les valeurs de la société française».

À noter que ces deux questions ne sont pas posées dans les sondages concernant les autres religions.

Interrogés sur les forces politiques les plus à même de lutter contre l'islamisme en France, les sondés citent en premier lieu le RN (37%), puis le gouvernement et la majorité LREM (20%), LR (15%), LFI (13%), EELV (9%) et enfin le PS (6%).

Les Français interrogés sont très majoritairement favorables à l'interdiction des prières de rue (82%) et à l'interdiction du port de signes religieux (croix, voile, kippa, etc.) pour les usagers des services publics (75%), les accompagnants de sorties scolaires (73%) et les salariés du secteur privé (72%).