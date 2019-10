La justice accepte la première des deux demandes de remise en liberté de Balkany

La cour d'appel de Paris a fait droit lundi à la première des deux demandes de remise en liberté du maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany, qui reste cependant détenu dans l'attente de l'examen d'un second recours après ses deux condamnations.

Ni l’élu, qui a refusé d'être extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de la Santé, ni ses avocats n'étaient présents au délibéré. Pour que le maire de 71 ans, condamné pour fraude fiscale puis pour blanchiment aggravé, sorte de prison, les juges doivent accepter une deuxième demande de libération, dont la date d'audience n'est pas encore fixée.

Rappelons que mardi 22 octobre, Patrick Balkany s'est présenté dans le box de la cour d'appel de Paris pour demander «un peu d'humanité». «Je voudrais sortir le plus rapidement possible pour me soigner et rester avec mon épouse», avait-il alors résumé.

L'élu avait également invoqué son «âge» et son «état de santé», notamment son opération «d'une tumeur dans le dos» et des fragilités cardiaques.

Détails à suivre