Ce que les Français pensent de la capacité de Macron à transformer la France

À mi-mandat, six Français sur 10 jugent négativement l'élection d’Emmanuel Macron et doutent de sa capacité à transformer le pays, indique un récent sondage Elabe.

Plus de six Français sur 10 (62%) jugent que l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017 a été «une mauvaise chose» pour le pays et une majorité doute de sa capacité à transformer la France, selon un sondage Elabe à mi-mandat diffusé mercredi. Seules 37% des personnes interrogées portent un jugement positif sur son élection, soit 11 points de moins qu'en avril 2018, un an après son arrivée à l'Élysée, alors que les jugements négatifs ont bondi de 10 points sur la période, indique l'AFP.

Les trois quarts des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle (76%) et plus de la moitié de ceux de François Fillon (57%), alors candidat de la droite, gardent cependant un regard positif sur son élection, selon cette enquête pour BFMTV.

Une majorité de Français (55%) jugent par ailleurs négativement son action, 32% considèrent qu'il est «trop tôt pour se prononcer» et 12% seulement la considèrent satisfaisante.

Ils ne sont que 28% (contre 71%) à penser que l'action d'Emmanuel Macron a permis d'améliorer la situation du pays. Et seuls 14% estiment qu'il aura «transformé le pays en profondeur» d'ici la fin de son quinquennat, contre 51% pour lesquels il ne l'aura modifié que sur «quelques aspects» et 33% pour lesquels il ne l'aura pas changé.

La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages et le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (cités en premier par 14%) sont les mesures jugées les plus marquantes depuis le début du quinquennat, devant la réforme des retraites (11%) et la hausse de la CSG (10%).

Une forte majorité considère par ailleurs que ni le style (57%), ni l'orientation politique (64%) d'Emmanuel Macron n'ont changé depuis le mouvement des Gilets jaunes . Ils ont «un peu changé» pour respectivement 36% et 31%.

Enfin, s'il se représentait en 2022, ils sont 39% (-1) à penser qu'Emmanuel Macron serait réélu et 59% (=) d'un avis contraire, soit la même proportion qu'en avril 2018. S'ils se représentaient en 2022, Emmanuel Macron et Marine Le Pen feraient jeu égal au premier tour avec 27% à 29% des voix chacun, loin devant Jean-Luc Mélenchon, troisième avec environ 13%.

Enquête réalisée en ligne du 28 au 29 octobre auprès de 1.003 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1 points.