Violences à Béziers la nuit d'Halloween: une école et un collège incendiés - images

Des policiers et pompiers ont été la cible de jets de pierres et de tirs de mortiers d’artifice de la part de groupes de jeunes qui leur ont tendu des guets-apens dans un quartier sensible de Béziers lors de la nuit d'Halloween, selon La Dépêche. Un collège et une école ont été incendiés lors des violences, cette dernière étant presque détruite.