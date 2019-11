«J’y ai pas cru»: Bernard Tapie a commenté sa «mort» annoncée par Le Monde – vidéo

C’est à cause d’une «défaillance technique» que le Monde a publié le 31 octobre un article intitulé «La mort de Bernard Tapie, l’homme aux mille vies», avec sa nécrologie, alors qu’il était en vie. En apprenant la «nouvelle», l’homme d’affaires et dirigeant politique n’«y a pas cru», a-t-il ironisé.

«La mort de Bernard Tapie, l’homme aux mille vies» a fait surface le 31 octobre sur le site Internet du Monde. L’article rédigée par les deux journalistes d’investigation Gérald Davet et Fabrice Lhomme a été publié, avec la nécrologie de l’homme de théâtre, suite à «une défaillance technique», s’est excusé le quotidien via un communiqué, car oui, Bernard Tapie est bien vivant.

À NOS LECTEURS | A la suite d’une défaillance technique, des textes stockés dans notre système éditorial ont été publiés par erreur quelques minutes ce jeudi, dont une nécrologie consacrée à Bernard Tapie. Toutes nos excuses pour cet incident regrettable. https://t.co/l9Oq5BudW7 — Le Monde (@lemondefr) October 31, 2019

L’homme d’affaires a réagi avec humour à cette bourde. Interrogé par CNews, M.Tapie a dit:

«Vous ne me croirez pas, mais j’y ai pas cru. J’y ai pas cru, hein. Je me suis dit "tiens" j’ai l’impression que je m’en serais aperçu».

Bernard Tapie réagit à l'annonce de sa mort : «Je n’y ai pas cru» pic.twitter.com/wUx04OPbvc — CNEWS (@CNEWS) November 1, 2019

«Tout de suite après, j’ai cité Mark Twain, qui est connu pour ses citations drôles, en disant que je trouvais cela très exagéré», a-t-il ironisé.

Les auteur de l’article, «deux types que j'aime bien»

L’homme d’affaires a par ailleurs attiré l’attention sur la personnalité des auteurs de la nécrologie, Gérald Davet et Fabrice Lhomme, «au-delà de l’erreur technique» qui peut arriver, «surtout que pour ne pas manquer la date et l’heure, et pour être les premiers»:

«Compte tenu des positions qu’ont pris les deux journalistes, j’aurais préféré qu’ils confient ma nécrologie à d’autres personnes.»

«Eux ont passé les 20 ans qui viennent de s’écouler à me démolir», a-t-il poursuivi contacté par L’heure des pros. «Ces deux-là, avec quelques autres par exemple à Mediapart, je pense que la vérité de la nécrologie qu’ils citeront quand je vais être mort, c’est "On a gagné, on a gagné"».