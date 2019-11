La batterie de sa cigarette électronique explose à la maternité

Jeudi 1er novembre, Farouk venait d’assister à la naissance de son premier enfant, à la maternité de l’hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris. Quelques minutes plus tard, le jeune papa de 36 ans se trouvait dans un ascenseur quand l’incident s’est produit. «J’ai tout de suite eu une terrible douleur à la jambe. J’ai retiré mon jean, j’avais les jambes qui fumaient !», a-t-il raconté au Parisien.

Il a été immédiatement pris en charge par les équipes médicales et transféré aux urgences. «On a entendu un bruit très important. On a ensuite entendu un homme hurler puis rapidement une forte odeur de chairs brûlées qui a persisté toute l'après-midi», a témoigné une sage-femme au quotidien régional.

Farouk est brûlé au deuxième et troisième degré sur les cuisses. À peine quelques instants plus tôt, il tenait son nouveau-né dans ses bras. Dès le lendemain, il a décidé de porter plainte contre la boutique qui lui avait vendu sa cigarette électronique trois semaines plus tôt. Mais le commerçant serait dans l’impossibilité de retrouver sa facture prouvant l’achat à cause d’un changement de logiciel, rapporte Le Parisien.