«Plein d'emplois», «vivre de façon confortable»: un classement désigne la ville la plus attractive en France

Besançon est la ville la plus attractive du point de vue de l’emploi et du prix de l’immobilier en France, selon le classement Work & Live effectué par Jobijoba et meilleurtaux.com.

Préparé par Jobijoba et meilleurtaux.com, le baromètre Work & Live des villes françaises les plus attractives en termes d’emploi et d’immobilier a placé Besançon en première position. Le classement a été révélé par Le Parisien et Europe 1.

«Jamais citées dans les sondages»

«Ces villes moyennes ne sont jamais citées dans les sondages sur les rêves des Français et, pourtant, c'est là que l'on trouve plein d'emplois, tout en ayant la possibilité d'y faire vivre une famille de façon confortable», a indiqué Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux au Parisien.

Viennent ensuite Orléans, Saint-Étienne, Grenoble et Rouen. Lyon arrive sixième, suivie de Strasbourg, Metz, Caen et Clermont-Ferrand.

Lille, qui occupait la deuxième position en 2018, n’arrive qu’à la 14e position.

Au total, le baromètre a analysé la situation de 30 villes.