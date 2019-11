On lui refuse des chips à crédit dans l’Essonne, il revient avec un sabre

Après avoir attaqué l’épicerie Château-Rouge de Corbeil-Essonnes avec un katana car on lui avait refusé des chips à crédit, un homme de 30 ans a été condamné lundi 4 novembre à six mois de prison ferme pour dégradations et violences avec usage d’une arme, relate Le Parisien.

Selon le quotidien, les faits remontent au 27 septembre. L’individu s’est présenté à la caisse de l’épicerie pour acheter de l’alcool et un paquet de chips. C’est alors que sa banque lui a refusé le paiement par carte bancaire.

Décidant d’abandonner l’alcool, le trentenaire a demandé au commerçant de lui accorder un crédit pour le paquet de chips, crédit qui lui a été refusé. Il s’est alors mis en colère, lançant: «Je promets de revenir pour te découper. Je te lâcherai pas!».

D’après le média, il est revenu au magasin un peu plus tard katana en main, s’attaquant à la vitrine avant d’éventrer un sac de riz et menaçant l’employé. Ce dernier a décidé de se défendre avec une bombe lacrymogène.

Un témoin a alerté les forces de l’ordre, qui ont rapidement interpellé le prévenu. Celui-ci a déclaré aux policiers qu’il ne regrettait «même pas» son acte.

Le quotidien indique que l’agresseur a lancé au psychiatre qu’il préférait «les armes blanches parce que ça fait plus crédible que les armes à feu» et que «devant la justice, on risque moins».

Après avoir été placé en détention provisoire, il a tout cassé dans sa cellule et a été conduit au quartier disciplinaire.

Devant la justice, il a avoué fumer dix joints de cannabis et boire entre 20 et 30 canettes d’alcool par jour, reconnaissant devenir agressif après une telle consommation.

Le trentenaire a été condamné à six mois de prison ferme avec interdiction de détenir une arme pendant trois ans.