L’historien russe soupçonné de meurtre exclu du conseil scientifique de l’Issep

L’Institut des sciences sociales, économiques et politiques (Issep) de Lyon a annoncé avoir retiré le titre de conseiller scientifique à l’historien russe Oleg Sokolov, décoré de la Légion d'honneur, après avoir appris que ce professeur de l’Université de Saint-Pétersbourg était soupçonné d’avoir tué et démembré une ex-étudiante.

«Nous apprenons avec horreur par la presse le crime atroce dont se serait rendu coupable Oleg Sokolov […]. Nous lui retirons immédiatement sa fonction de membre du conseil scientifique», a indiqué l'Institut dans un communiqué.

L’établissement a présenté ses condoléances et son soutien à la famille de la victime.

«Étant professeur de la chaire d'histoire moderne à l'université de Saint-Pétersbourg, intervenu comme directeur d'études invité à l'École pratique des hautes études à la Sorbonne, décoré de la Légion d'honneur française, nous n'imaginions pas qu'il puisse commettre cet acte odieux», a ajouté l’Issep.

Premiers éléments de l’enquête

Oleg Sokolov, 63 ans, spécialiste de Napoléon et professeur à l’Université de Saint-Pétersbourg, a été sorti, samedi 9 novembre, des eaux de la rivière Moïka, dans le centre-ville de Saint-Pétersbourg. Il avait un sac à dos contenant deux bras de femme et un pistolet d'autodéfense.

Souffrant d’hypothermie, l’homme a été emmené à l’hôpital, alors que le Comité d’enquête de Russie a ouvert un dossier pour meurtre. Lors d’une perquisition à son domicile, les policiers ont découvert un corps de femme démembré, ainsi qu’une scie couverte de sang. Selon les médias, les plongeurs ont plus tard retrouvé des restes de la jeune femme au fond du cours d’eau.

Le jour même, Oleg Sokolov a avoué avoir tué son ancienne étudiante et petite-amie, Anastassia Echtchenko, a indiqué son avocat Alexandre Potchouïev.

Oleg Sokolov, expert de l’histoire militaire de France

Oleg Sokolov est spécialiste de l’histoire militaire française et mène également des recherches sur l’histoire militaire de la Russie et de l'Europe du XVe au XIXe siècle. Professeur associé au Département d'histoire moderne et contemporaine de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, M.Sokolov est l'auteur d’un cours d'histoire de l'art militaire et d’une trentaine d’ouvrages scientifiques publiés en Russie, en France, en Espagne et en République tchèque.

Décoré en 2003 de la Légion d'honneur en France, il a eu un rôle de conseiller sur plusieurs films historiques et écrit plusieurs livres consacrés à Napoléon.