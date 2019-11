À 19 ans, il souhaite devenir le plus jeune maire de France

Audry le Page est un étudiant en deuxième année de droit à Quimper, mais aussi un candidat aux prochaines élections municipales à Landrévarzec, une commune bretonne d’environ 2.000 habitants. À 19 ans, il pourrait devenir le plus jeune maire de France. Tête de liste de «Landrévarzec, l’avenir ensemble», le jeune homme propose un programme axé autour l’écologie, la solidarité et la redynamisation du bourg.

Le candidat s’intéresse à la politique depuis ses 15 ans. Conscient que les jeunes ne votaient plus aux municipales, il a souhaité rassembler la nouvelle et les anciennes générations autour d’une même liste de gauche. «Cela va nous permettre d’impliquer les jeunes et de bénéficier de l’expérience des plus âgés», a-t-il déclaré à Ouest-France.

Il affirme que, malgré son jeune âge, cette décision de se présenter aux municipales ne s’est pas faite sur un coup de tête.

«Ce choix peut paraître bizarre en effet, certains vont penser que je suis trop jeune et encore immature. Mais c’est une décision mûrement réfléchie», a-t-il indiqué à 20 minutes.

Si jamais il est élu, Audry Le Page prévoit notamment de revoir les indemnités versées aux conseillers municipaux, y compris à ceux de l’opposition. «Ce n’est qu’un statut mais c’est avec toute l’équipe municipale, notamment l’opposition, qu’on peut faire avancer les choses», a-t-il assuré à 20 minutes.