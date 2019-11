Un passant blessé au visage par une balle perdue à Lyon

Un Lyonnais d’une trentaine d’années a reçu une balle perdue dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 novembre à Lyon. La victime a été touché au visage alors qu'il patientait pour entrer dans un établissement place des Terreaux, dans le 1er arrondissement à Lyon, rapporte Le Progrès.

Une étudiante sur place au moment des faits a affirmé avoir entendu vers 2h du matin un bruit ressemblant à un pétard, puis un second. Elle s’est alors retournée et a vu un homme gisant au sol, en sang et conscient. Plusieurs personnes se sont occupées de lui jusqu’à l’arrivée de la police et des secours.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le passant a été la victime collatérale d’un règlement de comptes. Alors que deux hommes se disputaient sur la place, l’un d’eux a sorti un pistolet automatique pour tirer sur l’autre qui a réussi à dévier l’arme. Et c’est la seconde balle qui atteint la joue de la victime.

Le tireur a ensuite poursuivi sa cible. Les deux individus ont finalement été interpellés par les forces de l’ordre alors qu'ils se cachaient dans un immeuble du quartier. Selon le journal local, les deux hommes, en situation irrégulière sur le territoire français, ont immédiatement été placés en garde à vue. La police a ouvert une enquête pour tentative d’homicide.