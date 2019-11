Il se réveille dans le noir et comprend avoir été oublié et enfermé dans l’infirmerie de son collège

Un élève s’est senti mal et a suivi le conseil d’une infirmière du collège Antonin Perbosc d'Auterive pour finalement se réveiller dans le noir alors que l’établissement était déjà fermé et qu’il était enfermé à clé dans l’infirmerie du collège, relate le quotidien La Dépêche.

Un collégien de 13 ans a été oublié dans l’infirmerie de son établissement, près de Toulouse, et y a été enfermé à clé pour la nuit, relate le quotidien La Dépêche. Selon les dires du garçon qui est en plus claustrophobe, il a commencé à se sentir mal vers 16 heures et de ce fait est allé voir l’infirmière qui a lui donné un médicament et lui a proposé de dormir un peu.

Zinedine a suivi son conseil jusqu’à 22 heures où il s’est réveillé et s’est retrouvé enfermé dans l’infirmerie de l’établissement qui a été fermée pour la nuit.

Selon lui, il a tout de suite pensé à sa mère qui devait s’inquiéter. Sans être capable de la prévenir en l’appelant, car il avait laissé son portable à la maison, le garçon a commencé à chercher des solutions pour sortir. Quand il est arrivé à le faire, en ouvrant la porte de l’intérieur, une alarme s’est déclenchée dans le bâtiment du collège d’où il s’est précipité de partir.

Il s’est tout de suite dirigé vers la station-service la plus proche située à un kilomètre afin de contacter sa famille et de la rassurer que rien de grave ne lui était arrivé.

«J'ai eu la trouille de ma vie, je me suis tout imaginé, le kidnapping, la fugue, un accident, un homicide», a confié sa mère, citée par La Dépêche.

Le directeur académique adjoint a réagi à cette histoire en promettant d’enquêter sur les circonstances de cet épisode et de trouver les coupables.