Sept Français sur dix estiment que le mouvement des Gilets jaunes est justifié

Un an après le lancement du mouvement, les Gilets jaunes continuent d’être largement soutenus par les Français, comme l’indique une récente étude Odoxa-Dentsu Consulting. La majorité des sondés estiment qu’il leur a été profitable.

69% des Français interrogés considèrent que le mouvement des Gilets jaunes est justifié, d’après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Franceinfo et Le Figaro. Plus de la moitié de ceux-ci pensent qu’il a été «une bonne chose pour eux».

De manière générale, la majorité des personnes interrogées estiment que le mouvement des Gilets jaunes a été profitable aux «Français les plus modeste» (71%) et à la démocratie (60%). Toutefois, 65% pensent qu’il a eu un impact négatif sur l’économie et 73% sur l’image de la France à l’étranger.

Par ailleurs, 64% des sondés jugent qu’Emmanuel Macron et le gouvernement n’ont pas assez pris en compte les Gilets jaunes. De leur côté, 23% pensent qu’ils l’ont fait comme il le fallait et 13% qu’ils en ont «trop tenu compte».

Pour ce qui est des réformes économiques et sociales, les avis sont plutôt partagés: 36% souhaiteraient que le Président et le gouvernement ralentissent le rythme, 36% qu’ils l’accélèrent et 28% qu’ils maintiennent le rythme actuel.

L’étude a été réalisée les 13 et 14 novembre 2019 auprès de 1.005 Français interrogés sur Internet.