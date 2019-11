Plus de la moitié des enfants nés en Île-de-France sont issus de l’immigration

La présidente du conseil régional d’Île-de-France a affirmé avoir vu émerger plusieurs problèmes dans sa région, invitée dans C à vous sur France 5. Parmi eux, Valérie Pécresse a évoqué la pauvreté, la question sociale, la question écologique et l’intégration.

«J’ai un enfant sur deux, né dans ma région, qui est issu de l’immigration. Un enfant sur deux qui a un parent né à l’étranger», a-t-elle précisé.

Valérie Pecresse invitée ce soir de l'émission @cavousf5 déclare tout tranquillement qu'un enfant sur deux qui nait dans sa region est issue de l'immigration.

Il y a vraiment urgence la !

Un total de 174.439 naissances a été décompté en 2018 en Île-de-France, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Moins de la moitié, 85.075 enfants ont deux parents nés en France, tandis qu’au moins un parent de 89.364 enfants est né à l’étranger. C’est la mère qui est née à l’étranger dans le cas de 17.341 naissances (et le père en France) et plus fréquemment vice versa, dans 19.659 cas.

Les deux parents sont nés à l’étranger dans le cas de 52.354 naissances.

La région francilienne enregistre des chiffres supérieurs à la moyenne de la France métropolitaine. 32% des enfants en Seine-Saint-Denis ont deux parents nés sur le territoire français et 60% pour la Seine-et-Marne.

Quant à la métropole dans son ensemble, c’est 68,7%, à savoir 493.420 enfants nés sur 717.795 ont deux parents nés en France.

Si l’on prend en compte les départements d’outre-mer, le chiffre pour l’ensemble de la France s’élève à 68,1%, selon les données de l’Insee.