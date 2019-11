«On s'est fait niqu*r»: vote controversé à l'Assemblée nationale sur l'huile de palme

Les députés ont décidé jeudi 14 novembre par leur vote de reporter à 2026 l'effacement de l'huile de palme de la liste des biocarburants.

Les images du vote de l'amendement qui prolonge l'avantage fiscal des biocarburants à base d'#huiledepalme, adopté en quelques secondes sans réel débat.>> https://t.co/rchJpqZJyG #PLF2020 #DirectAN pic.twitter.com/pM1Op39LuT — LCP (@LCP) 15 novembre 2019​

Une décision vertement critiquée par les associations écologistes qui ont mis en relief la déforestation conséquente à la production de cette huile.

«Constatant l’absence d’un débat suffisant sur un sujet aussi important», le Premier ministre, Édouard Philippe, a demandé ce vendredi 15 novembre un second vote, a indiqué Matignon à l'AFP.

L’amendement réintégrant l’huile de palme dans la liste des biocarburants fait notamment l’affaire du géant Total, lui permettant de bénéficier d’une ristourne fiscale, notamment pour sa nouvelle bioraffinerie de La Mède, près de Marseille. D’ailleurs, l'amendement voté est cosigné par des élus MoDem, LREM et LR des Bouches-du-Rhône, où se situe la raffinerie de Total.

«Joli tour de passe-passe»

«On s'est fait niqu*r! […] Si le groupe me le demande, je réclamerai une deuxième délibération», a réagi auprès de l'AFP le député LREM Joël Giraud.

Au Mouvement démocrate (MoDem), le parlementaire Bruno Millienne, qui avait porté la sortie de l'huile de palme des biocarburants l'année dernière, s'est dit «dégoûté» en apprenant la nouvelle. Il avait d’ailleurs précédemment dénoncé un «joli tour de passe-passe du gouvernement», en expliquant que l'amendement avait été examiné plus tôt que prévu, en son absence.

Cet amendement devait passer demain. J'étais en audition toute la journée sur l'économie circulaire et le projet de loi de Lecornu, pour pouvoir être présent demain justement. Joli tour de passe passe du gouv... 😡 — Bruno Millienne (@BrunoMillienne) 14 novembre 2019​

Pour le président (ex-LR) des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, «c'est un coup de poignard fait au développement local des biocarburants! D'autres solutions (que l'huile de palme) existent et ne sont pas responsables de désastres écologiques!».

Selon l'association Les Amis de la Terre citée par France Info, «les députés de la majorité, avec la complicité du gouvernement, [ont cédé] au lobbying éhonté de Total» faisant à ce dernier un «cadeau fiscal évalué entre 70 et 80 millions d'euros».

Les députés avaient pourtant adopté l'an dernier l'exclusion, à compter du 1er janvier 2020, de l'huile de palme des biocarburants, qui bénéficient d'un régime fiscal favorable.

La raffinerie de La Mède, une des plus grandes d'Europe, emploie directement 250 personnes et doit traiter, selon le géant Total, 650.000 tonnes d'huiles et graisses par an et s'approvisionner en huile de palme à hauteur de 300.000 tonnes au maximum.