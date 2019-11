La France invite la Russie à restaurer Notre-Dame

La France a officiellement invité les experts russes à participer à la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, fortement endommagée lors de l’incendie survenu le 15 avril 2019.

Un incendie sans précédent

En visite à Khanty-Mansiïsk (Sibérie occidentale), l'ambassadeur de France en Russie, Sylvie Bermann, a indiqué aux journalistes que la partie française entretenait des contacts avec la Russie sur ce sujet et a invité les experts russes susceptibles d’aider à reconstruire la cathédrale. Elle s’est dite reconnaissante pour cette aide et touchée par le fait qu’au moment du drame, les Russes avaient fait preuve de compassion.

Le plus important incendie de l’histoire de Notre-Dame s’est déclaré le 15 avril dernier. Pendant une quinzaine d’heures, le feu a ravagé la structure portante du toit et la flèche de la cathédrale s’est effondrée. Fin mai, Emmanuel Macron a annoncé que la cathédrale pourrait être reconstruite en cinq ans «sans jamais transiger sur la qualité des matériaux et la qualité des procédés». De nombreux experts estiment cependant que les travaux prendront entre 10 et 15 ans.