Les pompiers de Haute-Marne se font voler deux véhicules qu’ils retrouvent calcinés - images

Les sapeurs-pompiers de Haute-Marne se sont fait voler dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 novembre deux véhicules, alors qu’ils étaient en intervention sur un incendie à Melay. Ils ont exprimé leur colère et partagé la triste nouvelle avec les internautes.

Des pompiers se trouvaient déjà sur les lieux et ceux de Haute-Marne ont été appelés en renfort.

«Le fait d'imbéciles»

Profitant d’un moment d’absence des soldats du feu, les voleurs ont dérobé leur matériel.

«Pour moi, c'est le fait d'imbéciles certainement alcoolisés et qui s'en sont pris aux biens communs», a-t-il indiqué.

«Comme nous avions la notion d'un feu important, des renforts ont été demandés […] Des renforts sont aussi venus de Nogent et de Haute-Amance avec notamment deux véhicules légers. Ce sont ces deux véhicules qui ont été volés et retrouvés deux kilomètres plus loin totalement incendiés », a déclaré le colonel Stéphane Jacques, Commandant du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Haute-Marne, cité par France Info.

Une enquête de gendarmerie est en cours pour tenter de retrouver les personnes responsables de ces vols et de ces dégradations, a précisé le site.