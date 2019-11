«Elle était dévorée de partout»: le mari de la future maman tuée par des chiens dans l’Aisne témoigne

Photo sur Facebook, altercation avec un homme accompagné d’un malinois, puis promenade avec leur chien – quelques jours après la tragédie qui l’a privé de sa compagne et de leur bébé qu’elle portait, Christophe revient devant les journalistes de BFM TV sur les événements de ce 16 novembre.

D’après son témoignage, il travaillait au moment où sa femme Élisa lui a envoyé un message. Ne cachant pas son inquiétude, elle l’a prévenu qu’il y avait beaucoup de chiens autour et qu’elle tenait le leur, Crutis. Bien qu’il lui faut au moins 45 minutes pour se rendre sur place, il se met en route et entame les recherches, croisant sur son chemin des chiens de chasse et un cavalier.

L’idée d’appeler leur chien aboutit et il entend l’aboiement de Crutis et se dirige enfin dans la bonne direction.

«Une trentaine de chiens»

«Quand je vais pour regarder dans le précipice, dans le ravin, je vois une trentaine de chiens arriver sur moi. Donc je m’écarte, je vois deux chiens se diriger vers moi donc je me mets un peu en protection, mais ils ne m’ont rien fait, ils n’ont pas été agressifs», raconte Christophe.

Il descend poursuivant ses recherches et c’est là qu’il découvre le corps inanimé d’Élisa.

«Plus je me suis rapproché, plus je me suis aperçu que ce n’était pas un tronc d’arbre, c’était le ventre de ma femme qui était à découvert, puisqu’elle a été déshabillée entièrement. […] Je suis descendu auprès d’Élisa, j’ai relâché la laisse pour m’occuper d’elle, elle était dévorée de partout», explique l’homme ne parvenant plus à retenir ses larmes.