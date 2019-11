Avec une nouvelle traduction du livre des prières, la messe se féminise

Une nouvelle traduction du livre des prières catholiques de la messe, qui a été approuvée par le Vatican, sera plus proche du texte original en latin et accordera davantage de place aux femmes.

La Conférence des évêques de France (CEF) a reçu l’accord du Vatican pour rédiger le missel, livre qui rassemble les prières permettant de célébrer la messe, afin qu’il se rapproche davantage du latin et adopte l'écriture inclusive.

La nouvelle traduction et la version imprimée «devrait pouvoir être mise en application pour l’Avent 2020 et devenir définitive dans les paroisses de France à partir du lundi 24 mai 2021», a indiqué le site de l’Église catholique en France.

Elle sera donc mise en application à partir du 29 novembre 2020, premier dimanche de l’Avent et entrera définitivement dans les églises françaises à l’occasion du lundi de Pentecôte 2021.

L’écriture inclusive

Ainsi, la nouvelle édition du texte sacré fera plus de place aux femmes et comprendra une extension de la formule «mes frères» qui deviendra «mes frères et mes sœurs». Dans la Prière eucharistique I, lors de la commémoration des vivants, le prêtre parlera désormais non seulement des «serviteurs» du Seigneur, mais aussi de ses «servantes», indique dans ce contexte la presse.

En outre, la liturgie sera plus «recueillie» et une «place plus importante» sera accordée au silence.

C’est le 5 novembre dernier que la CEF avait annoncé dans un communiqué avoir obtenu l’aval du Vatican pour une nouvelle traduction du missel.

Cette nouvelle rédaction est le fruit d’un travail de plusieurs années, lancé en 2001 par le pape Jean-Paul II, qui voulait une plus grande fidélité au latin, et entamé l’année suivante par des experts et évêques, ont rappelé les médias.