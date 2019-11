Une mini-tornade fait un passage dévastateur à Hyères – vidéo

Une mini-tornade a traversé le 22 novembre au soir la commune d'Hyères (Var) en causant de nombreux dégâts, relatent les médias locaux. Météo France avait placé le Var, les Bouches-du-Rhône et plusieurs autres départements en vigilance orange «pluies et inondation», dès 19h vendredi, en prévision d'un «épisode méditerranéen intense».

🌪️ #Tornade | Plusieurs #trombes marines ont été observées ce vendredi matin. L'une d'entre elles a touché terre au niveau de la plage de l'Ayguade à #Hyères (83) devenant de ce fait une tornade ! #Var #cotedazur

📷 Olivier Castellano pic.twitter.com/8Gg0nM7DK0 — Météo-Contact (@MeteoContact) 22 novembre 2019

​Les habitants ont été impressionnés par l’intensité de ce phénomène, apparu aux alentours de 18h30. Au niveau du Palyvestre, les serres en verre d'agriculteurs ont subi le passage dévastateur du vent, rapporte Var-Matin. Un camion a également été retourné. La toiture et la devanture d'un magasin ont été dégradées mais aucun blessé n'est à déplorer.

Intempéries : dégâts signalés après le passage d'une tornade à #Hyeres, dans le Var (Nice-Matin). pic.twitter.com/UF7nRa4q7G — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 23 novembre 2019

​Un phénomène à suivre

Jusqu'à 30 cm de pluies sont attendus dans le Var d'ici samedi soir, ainsi que des cumuls entre 120 et 150 mm, 180 à 250 mm localement, précise BFM TV.

Premiers dégâts liés à l' #episodemediterraneen près de #Hyères. La devanture de ce magasin de cuisine a été abîmée par une tornade, les fortes rafales de vent ont également renversé la camionnette garée juste devant. pic.twitter.com/Is0mR7UQaF — Antoine Forestier (@a_forestier) 22 novembre 2019

​Dans son bulletin de 23 heures, Météo France a indiqué que cet épisode de pluies intenses nécessitait «un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée» pour les départements les plus au sud, et que les vents forts dans les départements plus au nord pouvaient «impacter des zones urbanisées ou fragilisées par les chutes de neige récentes».

Le #Var est en 🔶VIGILANCE ORANGE 🔶 pluie-inondations 🌧 et orages 🌩 à partir de 18h ⚠️

Nous vous recommandons la plus grande prudence dans vos déplacements.

👉 Suivez les conseils du @SDIS83

➡️ Pour suivre l'évolution : https://t.co/EZNNLODH7G#Hyères #Meteo83 pic.twitter.com/diswfrHlik — Ville d'Hyères (@villedhyeres) 22 novembre 2019

​