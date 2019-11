Un policier tire sur un chien en plein centre-ville au Mans

Menacé, un policier a tiré une balle sur un chien de race berger malinois qui accompagnait un SDF en plein centre-ville au Mans le 26 novembre, écrit Ouest-France.

Les faits se sont déroulés lors du contrôle d’un homme en état d’ébriété sur la voie publique par la police nationale. Celui-ci s’est montré agressif à l’égard des passants.

«Nous sommes appelés avenue du Général-Leclerc, notamment par un agent Setram et un passant, pour un SDF ivre qui troublait l’ordre public près de Carrefour City», a raconté le commissaire Stève Gillet, cité par le quotidien régional.

Peu coopératif et «totalement ivre»

Selon lui, une patrouille de police de deux femmes et un homme est donc arrivée sur place. Les policiers sont entrés en contact avec le SDF qui se trouvait sur le perron d’une boutique et ont procédé à un contrôle d’identité. Néanmoins, l’homme n’était «pas coopératif et totalement ivre». Il avait deux chiens non attachés.

D’après Stève Gillet, le policier a dit à deux reprises: «Rappelle ton chien, sinon je serai obligé de lui mettre une balle». Le SDF lui a répondu: «T’as qu’à lui mettre une cartouche, je ne le rappellerai pas». Le chien s’est avancé soudainement obligeant le policier à tirer une balle dans sa mâchoire, précise Ouest-France.

Lorsque l’individu s’est mis debout, les animaux ont commencé à grogner et le malinois a «montré les dents», tout en s’approchant du policier homme. Ce dernier a donc sorti son arme et l’a «mis en joue».

Comme le souligne Stève Gillet, «il s’agit d’un cas d’école de légitime défense».

Blessé, l’animal a été transporté chez un vétérinaire. Quant à son maître, il a été placé en garde à vue.