Macron rejette le moratoire sur le déploiement de missiles en Europe proposé par Moscou

Intervenant devant les journalistes à l’Élysée, Emmanuel Macron a déclaré que Paris n’avait pas accepté le moratoire sur le déploiement de missiles en Europe proposé par la Russie.

«Beaucoup d’échos ces derniers jours se sont éveillés suite à la réponse française à la lettre du Président Poutine. D’abord, la France a eu la courtoisie de partager sa lettre de réponse au Président Poutine avec l’ensemble des alliés, ce qui n’a pas été le cas de tous les alliés. Ensuite, nous n’avons absolument pas accepté le moratoire proposé», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec Jens Stoltenberg.

Il a toutefois souligné qu’en tant que base de discussion «il ne fallait pas la chasser d’un revers de main».

Proposition de Moscou

Le chef de l’État russe avait plus tôt proposé d’introduire un moratoire sur le déploiement en Europe et dans d’autres régions de missiles de courte et moyenne portée. Cette initiative a alors été adressée à plusieurs pays et organisations internationales. Dans les jours qui ont suivi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a constaté que la réaction de l’Otan était décevante.

Avant que le Président Macron n’énonce en public sa réponse, le porte-parole du Kremlin avait confirmé que l’Élysée avait déjà répondu à la proposition russe et s’était dit prêt à un dialogue.

«On y trouve une compréhension de la préoccupation [de la Russie, ndlr] et sa volonté de dialoguer sur cette question».