«Block Friday»: des militants écolos tentent de bloquer le siège français d’Amazon

À Clichy, plusieurs dizaines de militants d’Attac cherchent à bloquer ce 29 novembre le siège d'Amazon pour dénoncer la «surconsommation» liée notamment au Black Friday. Après environ une heure d'action, les focrs de l'ordre sont arrivées sur place.

Un entrepôt d'Amazon bloqué

Jeudi 28 novembre, des dizaines de militants de mouvements écologistes ont brièvement bloqué un centre de distribution du géant Amazon en région parisienne. Entre 50 et 100 militants des groupes ANV-COP21 et Amis de la Terre ont installé des bottes de paille et formé des barrages humains devant le centre de Brétigny-sur-Orge (Essonne) du géant américain de la distribution et du numérique.

Ils ont été délogés après environ deux heures d'action par les forces de l'ordre, qui n'ont pas fait usage de gaz lacrymogène.