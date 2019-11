«Votre vision européenne, c’est celle de ma grand-mère»: violent clash entre Zemmour et Lagarde – vidéo

Les débats à l’antenne de CNews entre Jean-Christophe Lagarde et Éric Zemmour se sont terminés par un échange de piques au cours duquel le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI) a reproché à l’écrivain sa vision rétrograde des choses.

Invité de l’émission Face à l’info sur CNews «pour combattre les idées» d’Éric Zemmour qui, selon lui, sont «quasiment toujours mauvaises pour la France», Jean-Christophe Lagarde a reproché à l’essayiste de vouloir démolir l’Europe, comme le fait Donald Trump qui «se réjouit» d’un futur Brexit, ou comme «les puissances financières et économiques majeures qui se réjouissent de pourvoir discuter d’État à État».

À la fin de ce face-à-face de 30 minutes, le président de l’UDI s’est emporté.

Une pique à laquelle Zemmour a répondu non sans humour, disant que la grand-mère de l’homme politique «avait du bon sens».

Le président de l’UDI a ensuite renchéri pour dire que depuis 1914, le monde et les enjeux mondiaux avaient changé et qu’il fallait «être capables de construire quelque chose qui est un instrument de puissance».

«Ça ne l’est pas aujourd’hui, j’en conviens volontiers. C’est une des raisons pour lesquelles il faut se battre que ça en soit. Parce que vous quand l’instrument n’existe pas, vous dites: "il vaudrait mieux le détruire". Moi, je dis: "il vaut mieux le construire"», a conclu Jean-Christophe Lagarde.

Éric Zemmour bat un nouveau record

Selon Médiamétrie, l’émission en question qui a été diffusée le 27 novembre entre 18h59 et 19h57 a rassemblé 300.000 téléspectateurs, soit 1,6% de part d'audience. Les chiffres de Médiamétrie indiquent que depuis le 14 octobre, le jour où Éric Zemmour est devenu le principal débatteur de Face à l'info, le nombre de spectateurs de l’émission a considérablement augmenté. Ainsi, les 22 émissions de Face à l’info, diffusées entre le 14 octobre et le 20 novembre, ont réuni en moyenne 194.000 téléspectateurs. Pour comparer: entre le 26 août et le 10 octobre, 83.000 personnes, en moyenne, regardaient CNews entre 19 heures et 20 heures.