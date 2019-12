Le RAID est intervenu durant plusieurs heures dans un hôpital pour retrouver un homme armé

Un homme armé a été aperçu dans la matinée à l’hôpital de Rodez et a été signalé à la police par le personnel. Au bout de quelques heures de recherches, deux personnes ont été interpellées pour vérifications.

Depuis 9 heures du matin, les forces de police et gendarmerie ont ratissé l'hôpital Jacques-Puel de Rodez à la recherche d'un individu armé d'un couteau aperçu par le personnel hospitalier, relatent plusieurs médias régionaux.

L’homme au couteau a également été repéré sur les images de vidéosurveillance, indique La Dépêche du midi. Il a été vu en train d’entrer dans l'hôpital vers 8h30. Le personnel soignant et les patients ont été confinés et un important dispositif policier s'est déployé dans et autour de l'hôpital.

Peu de détails

Tous les accès de l’établissement ont été sécurisés et l’accès à la maternité a été fermé. Au total 43 policiers et gendarmes ont été mobilisés, précise France 3. Selon France Bleu, les antennes des policiers du RAID de Toulouse et de Montpellier ont été mises en pré-alerte.

Au bout de quelques heures de recherches, deux hommes ont été interpellés, selon la préfecture de l'Aveyron. Aucune arme n'a été retrouvée. Peu d'informations ont été diffusées sur ces interpellations.

L’opération est maintenant terminée.

⚠️❗️L'opération de police engagée depuis ce matin à l'Hôpital Puel de #Rodez est terminée. — Préfète de l'Aveyron (@Prefet12) 2 декабря 2019 г.

​