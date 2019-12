Les pompiers investissent la place de la République à Paris - vidéo

Les pompiers occupent ce lundi 2 décembre la place de la République, à Paris, en prévision de la grève du 5 décembre pour informer le public sur leurs revendications.

«La manifestation commence le 5, mais nous, on est déjà là. On va être dans les premiers rangs», a indiqué un pompier à Sputnik.

Les personnes rassemblées sur la place y ont monté des tentes.

Le 5 décembre, la CGT, FO, la FSU et Solidaires appellent à une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites en France. De nombreux secteurs économiques seront ainsi concernés: l’Éducation nationale, la Justice, la Police, les hôpitaux et surtout la RATP et la SNCF, où la CGT et Sud ont notamment appelé à une grève illimitée.