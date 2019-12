Hommes en laisse, martinet: cette performance aurait coûté son poste à Marie s’infiltre

La comédienne et humoriste Marie s’infiltre, qui avait organisé une action controversée lors d’une manifestation contre les violences faites aux femmes, s’est vue écartée de l’émission La Grande Darka dont elle était chroniqueuse, rapporte la presse.

L’action que «Marie s’infiltre», de son vrai nom Marie Benoliel, a réalisée lors d’un rassemblement dénonçant les violences sexuelles et sexistes, a eu pour conséquence son renvoi de l’émission La Grande Darka que présente Cyril Hanouna sur C8. La comédienne et blogueuse, qui travaillait sur la chaîne en tant que chroniqueuse n’apparaît plus à l’écran depuis le 9 novembre.

Des informations concernant cette décision ont été diffusées par Télé Star, puis confirmées sur le blog de Jean-Marc Morandini.

La performance de la discorde

Cette mise à l’écart a été décidée après une performance mémorable de l’humoriste où elle menait deux hommes en laisse, torse nu, invitant d’autres femmes à se saisir d’un martinet pour en frapper ses «victimes». La scène a suscité diverses réactions, tandis que l’artiste s’est expliquée, disant qu’elle souhaitait détourner à sa manière un sujet dramatique.

«Les moyens utilisés? L'humour souvent, une image forte, ici. Rien de plus. Il s’agit de mettre en lumière un sujet d’une autre façon que celle imposée: la posture victimaire, les pleurs, les collages chocs et la manifestation proprement féministe», a souligné la comédienne sur son compte Instagram.

«L’objectif poursuivi par chacune de mes performances? Bousculer, transgresser les codes, montrer l’absurdité de notre réalité, remettre en question la pensée dominante, et permettre l'irruption du rire là où on ne l'attend pas. Là où on ne le veut plus», a-t-elle ajouté.