Les VTC profiteront de la grève du 5 décembre en augmentant leurs tarifs

Sur les ondes d’Europe 1, le directeur général de la société privée de VTC Kapten, Antoine Lieutaud, s’est prononcé sur la mobilisation nationale contre la réforme des retraites du jeudi 5 décembre. Selon le patron de ce service de transport avec chauffeur, la demande sera élevée ce qui occasionnera une forte hausse des prix, jusqu'à trois fois le tarif habituel.

«Nous ne cherchons pas à nous substituer au service public», justifie Antoine Lieutaud. «La majoration est nécessaire», assure-t-il.

Selon lui, cette mesure représente une motivation financière pour les chauffeurs afin d’assurer un nombre suffisant de véhicules en circulation malgré des conditions difficiles.

Les perturbations à prévoir

Plusieurs millions de salariés du public et du privé sont appelés à faire grève jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites.

Les syndicats de la RATP avaient promis une mobilisation «aussi forte» que le 13 septembre, qui avait mis Paris quasiment à l'arrêt. Elle sera finalement plus forte encore avec un réseau RATP «extrêmement perturbé» et 11 lignes de métro sur 16 fermées, a annoncé mardi la direction du groupe.

À la SNCF, les quatre syndicats représentatifs, à savoir la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots, ont aussi lancé un appel à un mouvement illimité. Le trafic sera là aussi très perturbé jeudi, 90% des trains étant annulés.

La CGT, FO et Solidaires appellent à une grève illimitée dans le transport urbain et routier de voyageurs, de marchandises et de fonds. Un appel qui concerne également les ambulanciers, déménageurs et taxis.

Dans le transport aérien, trois syndicats d'Air France particulièrement implantés chez le personnel au sol ainsi que le troisième syndicat de pilotes (Alter) appellent à la grève. Comme l’indique l’AFP, à la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), l'USAC-CGT, deuxième syndicat chez les contrôleurs aériens, appelle à faire grève jusqu'à samedi, avec pour conséquence 20% de capacités en moins jeudi, ce qui a conduit la compagnie Air France à annuler environ 30% de ses vols intérieurs et 15% de ses vols moyen-courrier ce jour-là.