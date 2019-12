Le nouveau leader des Verts se vante d'être le fils d'une membre du FLN algérien - vidéo

Julien Bayou, activiste marqué à gauche, a remplacé dimanche 1er décembre David Cormand au poste de secrétaire national du parti Europe Ecologie-Les Verts. Lors de son investiture, M.Bayou a prononcé un discours qui a fait le buzz suite à la publication de la vidéo sur son compte Twitter.

«Merci à mes parents qui m'ont donné le goût de l'engagement et de la désobéissance [...] Mon père était fanfariste, ma mère était porteuse de valises pour le FLN algérien et évidemment si je suis là devant vous, c'est un bon mélange des 2, radical et festif.» #JulienBayou #EELV pic.twitter.com/bcRi55BJGC — Marc Herstalle (@herstalle) 1 декабря 2019 г.

​Pour conclure, le nouveau chef de file d’EELV a tenu à remercier ceux et celles grâce à qui il en est arrivé là, mentionnant notamment ses parents. «Merci à mes parents qui m’ont donné le goût de l’engagement et de la désobéissance […]. Mon père était fanfariste, ma mère [par ailleurs militante maoïste, ndlr.] était porteuse de valises pour le FLN algérien. Et évidemment, si je suis là, devant vous, c’est un bon mélange des deux, radical et festif», a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Cette hommage n’est pas passé inaperçu auprès de nombreux internautes qui ont laissé des commentaires indignés.

Les verts sont des extrémistes potentiellement dangereux — sophie (@SArrow9578) 1 декабря 2019 г.

Être fier d'avoir des parents criminels, bravo les écolos en papier mâché — philou56 (@pierrephili) 2 декабря 2019 г.

Le discours de Julien Bayou a également suscité l’indignation du maire de Béziers Robert Ménard: «Se vanter d’avoir une mère qui soutenait les terroristes qui tuaient des familles entière… Abject est un mot bien faible pour qualifier certains politiciens», a-t-il fustigé sur son compte Twitter.

Se vanter d'avoir une mère qui soutenait les terroristes qui tuaient des familles entières... Abject est un mot bien faible pour qualifier certains politiciens. https://t.co/zgoKMcYLl4 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 2 декабря 2019 г.

​Le Front de libération nationale est responsable d’un grand nombre d’assassinats et d’attentats contre l’armée française, des installations militaires, des commissariats et des bâtiments publics. Le 1 novembre 1954, le FLN a effectué une trentaine d’attaques contre des Français, faisant sept morts. Un évènement tragique surnommé depuis la Toussaint Rouge.