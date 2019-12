«Partir à la retraite avant de mourir de fatigue»: quand Schiappa justifiait la réforme des retraites en 2010

Un post de Marlène Schiappa datant du 27 mai 2010 a récemment réapparu sur les réseaux sociaux dans le contexte de la mobilisation contre la réforme de retraites. Dans ce billet de blog authentifié par CheckNews, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes explique à sa fille la manifestation contre la réforme de retraites voulue à l’époque par Nicolas Sarkozy.

La discussion retranscrite est intitulée «La grève expliquée à ma fille».

​Le dialogue commence lorsque la fille de Mme Schiappa demande à sa mère de lui raconter pourquoi elle ne va pas à l’école ce jour-là.

«- Maman, pourquoi on ne va pas à l'école aujourd'hui?

- Parce que c'est la grève, ma chérie.

- C'est quoi la grève?

- Hmm... (7h53 du matin, pas envie d'argumenter. Ma fille a un arbre généalogique rempli de syndicalistes FO et CGT, grosse pression) quand les salariés ne sont pas contents, ils font grève. Ils arrêtent de travailler. C'est un moyen de pression», lit-on.

«Tu travailleras sans doute jusqu'à 80 ans»

Ensuite, Mme Schiappa explique à sa fille que les gens «veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue au travail, et si possible être assez bien payé pour ne pas aller balayer le McDo alors qu'ils marchent avec une canne».

«- Moi, j'aime bien le McDo! La retraite c'est comme tes mamies?

- Oui, voilà, mes mamies sont à la retraite. Mais moi je n'irai pas, et toi non plus. Tu travailleras sans doute jusqu'à 80 ans», écrit la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Lorsque la fille de Marlène Schiappa lui demande pourquoi elle ne participe pas à la grève, elle répond qu’elle n’a pas le choix.

Mobilisation contre la réforme des retraites

De nombreux secteurs, allant des transports à l’éducation en passant par le privé, sont appelés à faire grève par plusieurs syndicats le 5 décembre. De multiples rassemblements sont prévus à travers la France.

Dans un entretien diffusé le 28 octobre par RTL, Emmanuel Macron a réitéré son intention de transformer le système actuel des retraites par un système universel par points, déclarant qu'il souhaitait «aller au bout de cette réforme» et n'aurait «aucune forme de faiblesse ou de complaisance» face aux mobilisations même si cette dernière le rendait «impopulaire».