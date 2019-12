Grève générale: Jean-Luc Mélenchon accuse Lallement «d’avoir organisé le désordre»

La mobilisation continue ce jeudi 5 décembre, la France entière est touchée, les manifestants inondent les villes françaises. Selon les chiffres officiels, 450.000 personnes ont défilé, sans compter Paris où la CGT annonce 250.000 manifestants. La capitale, qui a connu le plus de tensions, a été la cible de Jean-Luc Mélenchon, et plus précisément le préfet de Paris, Didier Lallement, qu’il a accusé «d’avoir organisé le désordre et la pagaille» devant la presse à Marseille.

Jean-Luc Mélenchon: "À Paris, le préfet Lallement a organisé le désordre et la pagaille" pic.twitter.com/Zc1U3otpHW — BFMTV (@BFMTV) December 5, 2019

«L’irresponsabilité du Préfet qui ne comprend pas qu’il est là pour protéger le droit de manifester, pas pour empêcher les gens de manifester, c’est une liberté constitutionnelle.»

La tête de liste de La France insoumise a ajouté que dans tout le pays, la mobilisation «est très bonhomme». Sur Twitter, il dénonçait encore «la méthode nulle» du préfet à Paris, seule ville, selon lui, qui a connu violences et gaz lacrymogènes.

#Paris : une fois de plus, méthode nulle du préfet #Lallement. Seule ville de France à violences et gazages de masse.#greve5decembre #GreveGenerale #ReformeRetraites — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 5, 2019

